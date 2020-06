Policía de San Antonio no podrá disparar balas de goma ni de madera durante protestas masivas

SAN ANTONIO, Texas.- Los miembros del Departamento de la Policía en San Antonio no podrán disparar ningún tipo de proyectil durante protestas a menos que se dé una orden directa de implemetar este tipo de táctica para dispersar a la muchedumbre que se conglomera en eventos masivos, al menos, eso acordó el jefe de la policía de San Antonio, Willian McManus , en una audiencia público con el Concilio de la Ciudad.

No obstante, el concejal del Distrito 8, Manny Peláez , rechazó la idea de un cambio al estilo de Minneapolis en el departamento de policía. "No anticipo que nadie en San Antonio vaya a desmantelar SAPD", dijo. "Lo que también quieren es un tipo diferente de vigilancia", agregó Peláez.

El departamento ya ha adoptado cuatro políticas presentadas por la iniciativa "8 Can't Wait", iniciada por Campaign Zero, una organización sin fines de lucro dirigida a la reforma policial, que incluye la prohibición de asfixias y el requisito de que los oficiales intervengan si ven a uno de sus propios miembros involucrados en la fuerza policial excesiva.