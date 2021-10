Mexicanos muestran preocupación ante las vacunas no aprobadas para viajar a Estados Unidos

"En mayo, me vacuné con Cansino en una campaña a docentes. La campaña se hizo un poco al vapor para que en junio se pudiera regresar a clases presenciales . Al público en general, se le asigna una cita y la vacuna es la que te toca por tu grupo de edad y lugar donde vives. No puedes escogerla. Y pues como la Cansino no está aprobada aún por la OMS (Organización Mundial de la Salud) ni por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos), al parecer no podría entrar a Estados Unidos en diciembre", explicó Enrique Salas, profesor universitario en México.