Murciélagos muertos por tormenta invernal en Texas pudieran ocasionar un problema en el estado

De acuerdo a Michelle Camara , presidenta y fundadora de Southern Wildlife Rehab, estos mamíferos murieron de forma directa o indirecta como consecuencia de las condiciones gélidas registratadas en la región, cuyas bajas temperaturas no se registraban desde en 1895.

"No sabemos cuánto tiempo llevaban congelados hasta que los encontramos. Pero te puedo decir que muchos murieron por las caídas de 40 o 50 pies de altura al no poder moverse por el frío, por el hambre que pasaron al no haber insectos. Muchos tienen cuellos quebrados y las espaldas y alitas quebradas", explicó la experta.