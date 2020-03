Llegan a San Antonio los pasajeros que estuvieron a bordo del crucero afectado por el nuevo coronavirus

Los tripulantes - de los cuales 90 son residentes de Texas - permanecerán en aislamiento por dos semanas, días para determinar si están o no infectados por el virus covid-19.

Por su parte, el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg , supo que el gobierno federal tomó la decisión de traer a estas personas e indicó que las autoridades federales le informaron que los evacuados que llegaron a San Antonio no presentan síntomas.

"Nos han asegurado que todos los evacuados que llegan a Lackland no tienen síntomas. También nos han informado que un número significativo de los evacuados son residentes de Texas", dijo el alcalde.

Además, agregó que "hasta la fecha, no hay casos confirmados de covid-19 transmitido entre la comunidad en San Antonio o el condado de Bexar. Durante todo el fin de semana, he estado coordinando con nuestra delegación del Congreso de la región y la Oficina del Gobernador para asegurar que se cumplan nuestras solicitudes y me complace que estemos unidos en esos esfuerzos", dijo en declaraciones escritas por medio de su cuenta de Twitter.