"Mexicanos usados": Reemplazan anuncio publicitario en Texas, a favor de Trump, que causó rechazo entre hispanos

El administrador de la ciudad de New Braunfels, Robert Camareno, dijo en un comunicado publicado en Facebook que los funcionarios locales habían recibido quejas sobre el letrero de "mexicanos usados", y aunque no estaba ubicado dentro de los límites de la ciudad de New Braunfels o su jurisdicción extraterritorial, lo calificó de ofensivo y "no representativo de los valores de nuestra comunidad".