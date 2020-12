Maestro hispano califica los exámenes de sus estudiantes antes de morir

La hispana, que vive en la ciudad de Del Rio, Texas , explica que los médicos fueron muy francos con su padre sobre la gravedad de su afección (que no era covid-19). Le dijeron que su situación era muy delicada y que debía decidir, si se llegaba a parar su corazón, entre reanimación cardiopulmonar, intubación o descansar en paz. Sin embargo, para Navarro, de 66 años de edad, la prioridad era cumplir con las calificaciones de sus estudiantes.

"La última vez que lo vi fue el lunes y pasó las dos horas que estuve trabajando. Ojalá hubiera cerrado su computadora portátil y hubiera disfrutado de pasar tiempo con él", confiesa la hija . "Los maestros dedican tantas horas extra, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los maestros se preocupan por cumplir con sus deberes".

Maestros en tiempos de coronavirus

En la publicación de Facebook, Sandra aprovechó también para pedirle a las personas que valoren a los maestros : "Gracias a tus profesores. Si está casado con uno, ayúdelo a establecer límites, si es hija / hijo de uno, no lo deje trabajar una vez que esté en casa. Sea amable con sus profesores".

Además, le pidió a los maestros que no normalicen el trabajar desde la casa: "Eres reemplazable en el trabajo. NO es reemplazable en casa. Papá, ¡te extrañaremos mucho! ¡Te amo!".

En la publicación, que tiene más de 12 mil comentarios, las personas han aprovechado para escribir de sus experiencias: "Dios te bendiga por compartir esto. Con la enseñanza virtual en una escuela este año ... ¡me aseguro de que mi viernes por la noche y el sábado estén dedicados a mi familia! No miro ni reviso correos electrónicos y, como faltan días para la Navidad, también he decidido no tocar la computadora de mi trabajo".