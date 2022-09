"Yo no más le estaba pidiendo el lápiz": estudiante asegura que el maestro interpretó mal lo ocurrido

SAN ANTONIO, Texas. - Leornado Ramírez, el estudiante que fue agredido verbalmente por un maestro de Edgewood ISD dijo que él solo pidió un lápiz prestado a un compañero cuando recibió los insultos por parte de sus profesor.

"Yo no más le estaba pidiendo el lápiz a un amigo y pensó que yo estaba hablando con él, jugando", dijo el niño a Univision 41.

El maestro de ET Wrenn Middle School en Edgewood ISD fue despedido luego que el pasado miércoles se publicara un video en el que un educador de ese campus le dijera al estudiantes: "¡El solo hecho de que existas me molesta! ¡Eres un ser humano molesto!".

El video fue filmado por un estudiante de sexto grado.

Edgewood ISD despidió al profesor

Edgewood ISD informó por medio de un comunicado de prensa que el maestro fue removido de sus funciones.

"Edgewood ISD se enteró de un video que mostraba a un maestro hablando con un estudiante de manera poco profesional. Se tomaron medidas inmediatas. El miembro del personal ya no es un empleado del distrito. Este tipo de comportamiento no se alinea con el núcleo del distrito. valores y no serán tolerados", señaló el comunicado.

