Llegan a la base Lackland en San Antonio las 250 desalojadas de China por coronavirus

Controversia por el uso de base de Lackland para alojar a personas en San Antonio por coronavirus

“Se nos notificó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa han decidido desalojar a los ciudadanos estadounidenses de China y ponerlos en cuarentena en las instalaciones militares del país, incluida la Base de la Fuerza Aérea Lackland. Nos han dicho que estas personas no tienen síntomas del virus y no representan ningún riesgo para nuestra comunidad ", dijo Nirenberg.

" Me preocupa vivir cerca de donde los van a poner en cuarentena, no sé si opinar o ir a comprarme un seguro para gastos finales. Realmente me da tristeza que no están pensando bien si no hay vacuna. ¿Cómo piensan controlar esa enfermedad si ni siquiera sabían que existía y el que la descubrió ya falleció? ¿Cómo se atreven a decirnos que estamos seguros? No es que seamos egoístas, pero estamos pensando en nuestros hijos y en el futuro de ellos. La verdad que desgracia", dijo Margarita Gutierrez a Univision.