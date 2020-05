La inconsistencia de los "mensajes mixtos" en Texas no está ayudando a prevenir la pandemia de coronavirus

"La gente tiene que tomarlo en serio. Si no lo hacen, lo que probablemente veremos es una propagación de este virus (covid0-19) y una aceleración en los casos, y una aceleración en la cantidad de muertes en esta comunidad (en San Antonio", dijo Nirenberg tras narrar como las personas en The Pearl, un centro de recreación y artes culinarias en la ciudad, no llevaban alguna cubierta facial que los protegiera tanto a ellos como a la comunidad.