El condado de Bexar "no participará" en la reapertura de los bares en Texas, según las autoridades locales

SAN ANTONIO, Texas.- El juez del condado de Bexar, Nelson Wolff , dijo que su región "no participará" en la reapertura de los bares en Texas el próximo 14 de octubre, según la orden ejecutiva del gobernador del estado, Greg Abbott .

No obstante, dijo que ha hablado con el Departamento de Salud Metro Health y solicitado los números sobre cuántos bares aún no están abiertos. Además de que discutirá los posibles riesgos y estándares de salud con la doctora Colleen Bridger, de Metro Health. El juez espera que la información que se recopile se entregue antes del 14 de octubre. Pero por ahora, el condado de Bexar no participará.