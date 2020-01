Conoce a Tommy Fisher, el contratista que le quiere vender su muro fronterizo a Trump

Sin embargo, entre otros tantos inconvenientes que ha encontrado para hacerlo, está uno que no parece tan importante pero ha retrasado su proyecto: a diferencia de otros estados fronterizos, la mayor parte de Texas es de propiedad privada .

Al ver este problema, un ciudadano estadounidense se ha ofrecido para darle una solución mucho más económica y rápida a Trump, Tommy Fisher dice que puede tener el muro en tan solo dos semanas: "Es como si montases a caballo, y de repente dije: 'Sé que todos tienen un caballo y un carruaje, pero yo tengo un Lamborghini, y habrá un camino de concreto, y podemos hacer doscientas millas por hora, no diez'”, dijo Fisher a Texas Monthly . "Si nadie lo ha visto, nadie te cree. Así que es nuestra oportunidad de mostrar realmente a las personas lo que podemos hacer ".

El hombre de 50 años dijo al medio de California que está autofinanciando en su mayoría el proyecto de $42 millones en el Valle del Río Grande. El empresario está apostando a que luego puede voltear el muro, vendiéndolo a la administración Trump a pesar de que no cumple con las especificaciones federales .

Fisher está instalando sensores de fibra óptica y tierra, así como un camino de concreto para todo clima para la Patrulla Fronteriza: " Hablé con algunos de los agentes de la Patrulla Fronteriza y les pregunté si podían tener algo que desearían", me dijo Fisher. "Dijeron" seguridad fronteriza".

Demandas

El juez de la corte federal de distrito Randy Crane dictaminó que el gobierno no había demostrado que el proyecto violaría un tratado internacional con México al agravar las inundaciones. " Es muy especulativo que ocurriría cualquier lesión ", dijo al anunciar su decisión desde el banquillo. El juez también se negó a emitir una orden de restricción temporal a solicitud del Centro Nacional de Mariposas, cuya tierra colinda con la propiedad sobre la cual Fisher está construyendo.

Contratos

Fisher Industries, que ha pagado más de $ 400,000 en multas a la Agencia de Protección Ambiental, así como una multa de $ 1.7 millones al IRS, también ha sido criticada por su afiliación con un grupo de crowdfunding llamado We Build the Wall Inc., que ha publicado en redes sociales que recaudó $ 25 millones para el proyecto y contrató a Fisher Industries como su contratista. Fisher dijo esta semana que la organización sin fines de lucro era solo un "pequeño inversor", aportando solo $ 1.5 millones.