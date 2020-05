Así registraron los residentes de un condado en Texas las inundaciones repentinas en un río de su vecindario

SAN ANTONIO, Texas.- Las autoridades locales de New Braunfels cerraron temporalmente el río Comal luego de que las tormentas severas de la noche del domingo ocasionaran estragos en la zona.

"La lluvia, los fuertes flujos de agua y el agua sucia en el río han llevado a los funcionarios de la ciudad a mantener cerrado el río Comal en New Braunfels por el resto del día, con una reevaluación de las condiciones del río el martes por la mañana. Actualmente no hay ningún cambio en el estado de recreación en el río Guadalupe dentro de los límites de la ciudad de New Braunfels", indicaron las autoridades locales en su página de Facebook.