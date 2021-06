"Es un acto racista hacia mi y para mi gente": niegan diploma y la sacan de los actos de graduación por ondear bandera mexicana

"No obtuve mi diploma y me quitaron mi parte de la ceremonia porque saqué una bandera de México al caminar por el escenario. Después de caminar por el escenario me entregaron mi diploma y luego me lo quitaron. Me echaron del Alamodome y me dijeron que si volvía a entrar me arrestarían y, por supuesto, que no me resistí", contó la joven en su cuenta de Twitter.