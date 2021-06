Niegan diploma de secundaria a estudiante hispano por llevar la bandera de México

ASHEBORO, Carolina del Norte.- Un estudiante hispano vestía con orgullo la bandera de México en su graduación de secundaria cuando inesperadamente se negaron a entregarle el diploma por una supuesta "violación al código de vestimenta".

“Cuando llegué ella me dijo: 'No, no puedes usar la bandera'; y le dije: '¿Cómo?' Ella trató de parar la ceremonia diciéndoles pausa y no le hicieron caso, por eso yo seguí caminando”, confesó Ever López en entrevista a Univision 40.

El incidente ocurrió el jueves en la ceremonia de graduación de 'Asheboro High School', escuela secundaria ubicada a unas 70 millas al oeste de Raleigh. Un Facebook Live publicado en la cuenta Asheboro City Schools muestra el momento en que Penny Crooks, directora de la escuela, detiene por algunos segundos el acto y se dirige al estudiante que llevaba el tricolor mexicano encima de su toga.

Ever extendió su mano al igual que sus otros compañeros a la espera de una carpeta que simula la entrega del título, pero esta no le fue entregada inmediatamente. Al ver que el joven tenía dificultades para quitarse la bandera, la directora le hizo entrega del reconocimiento simbólico. Cabe destacar que el diploma original es entregado al finalizar la ceremonia.

Se negaron a entregarle el diploma de graduación

Una vez finalizada la ceremonia de graduación, Ever y su familia dijeron a Univision 40 que hablaron con la administración de la escuela para que le entregaran el diploma, pero se negaron.

“Le dicen: 'No te podemos dar tu diploma porque la Dra. Penny Crooks nos indicó que no se te entregue el diploma'. Cuando yo voy y pregunto: '¿Por qué?'; me dicen que él estaba usando la bandera mexicana y que eso es algo que en el reglamento de la escuela no está permitido, cosa que se me hizo un acto de discriminación racial”, confesó Margarita López, madre del joven.

Asheboro City Schools emite comunicado

Al recibir la denuncia, Univision 40 se comunicó con la directora Crooks y con la Oficina del Superintendente de las Escuelas de Asheboro; sin embargo, hasta el momento no nos han respondido la solicitud de entrevista.

Por su parte, las Escuelas de la Ciudad de Asheboro emitieron un comunicado de prensa donde indican:

“En primer lugar, apoyamos firmemente las expresiones de herencia de nuestros estudiantes en el momento y lugar apropiados. Nuestro código de vestimenta de graduación se comparte claramente con los estudiantes con anticipación, y el uso de una bandera de cualquier tipo es una violación del código de vestimenta”.



Según Lydia Manco, una madre que estuvo presente en la graduación, Ever no fue el único estudiante que llevó la bandera de México. Sus hijas llevaban accesorios con diseños mexicanos y les indicaron que no los podían utilizar.

“Eso es absurdo, ¿qué tiene que ver una bandera?, representando el país de sus padres y de él. ¿Detenerlo para recibir su diploma? Si eso no tiene nada que ver con sus estudios”, agregó Manco.

La madre de Ever indicó que buscará asistencia legal, alegando que la escuela discriminó a su hijo.

