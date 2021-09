Más del 38% de las mujeres que abortaron en Texas en 2019 eran hispanas, según datos del estado

"Nos preocupa mucho de cómo esta ley afecta a la mujer hispana porque es la mayor población a la que servimos... Si tiene más de seis semanas, no podrán tener un aborto seguro y legal y van a tener que salir del estado o continuar con un embarazo que no quiere continuar. La mayoría de las mujeres que necesitan un aborto, el 60%, ya son madres. Las pacientes que buscan interrumpir sus embarazos ya tienen hijos y nos procupa saber que quienes quieran un aborto, no lo podrán conseguir", dijo en entrevista telefónica con Univision 41.