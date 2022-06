"Como alguacil, no es de mi incumbencia": Sheriff de Bexar asegura que no perseguirá a las mujeres que decidan abortar en Texas

"Soy el alguacil del condado de Bexar, pero también soy el padre de dos hermosas e inteligentes mujeres jóvenes. Como su padre, defenderé la capacidad de mis hijas de hacer lo que sienten que es correcto con sus propios cuerpos y de amar a quien elijan. Como su papá, no tengo control sobre sus cuerpos adultos. Como su alguacil, no es de mi incumbencia. No perseguiré a las mujeres de Texas ni a ninguna otra persona que persiga esos mismos derechos”, expresó Salazar.