Abbott prepara recursos estatales a medida que el clima severo se acerca a Texas

La División de Manejo de Emergencias de Texas incluirá cuatro escuadrones de botes de Texas A&M Task Force One en áreas costeras del sudeste. Mientras, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas también moverá sus botes para apoyar el área de Beaumont y las regiones adyacentes.

Las agencias estatales involucradas en el esfuerzo de respuesta de emergencia incluyen la División de Manejo de Emergencias de Texas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Patrulla de Carreteras de Texas, el Departamento de Transporte de Texas, el Departamento Militar de Texas, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, el Servicio de Extensión de Ingeniería de Texas A&M, la Tarea de Texas A&M Force One y el equipo estatal de cuidado masivo.