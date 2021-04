Pacientes de los hospitales de Intermountain podrán recibir visitas bajo estas condiciones

Ser mayor de 18 años . Los menores de 18 años no pueden visitar hospitales o departamentos de emergencia, excepto para buscar atención para ellos mismos, o bajo ciertas excepciones que se describen más adelante.

Estar en buen estado de salud . No se permiten visitantes con signos de enfermedad, aquellos que tengan Covid-19 activo, aquellos que hayan tenido a alguien en su hogar que haya dado positivo en la prueba o haya mostrado síntomas, o aquellos con un resultado de prueba Covid-19 pendiente.

Intermountain no permitirá que un "visitante designado" cambie su estatus con otras personas durante el transcurso de una estadía en el hospital. Por ejemplo, si un paciente menor de 18 años designó a su madre y su padre como visitantes, el padre no puede cambiar con un abuelo.

Intermountain no permite visitantes en las unidades de salud conductual de sus hospitales . Las mismas tienen espacios más abiertos y comunes para promover las interacciones entre los pacientes y el personal, por lo que el apoyo a las visitas en persona durante la pandemia es un desafío mayor.

Los pacientes que no sufren de Covid-19 , o que no se sospeche que sufren de Covid-19, podrán:

Si se trata de madres en trabajo de parto , se permitirán dos visitantes designados junto a la cama durante el parto. Una doula puede considerarse como uno de los visitantes designados. Solo se permitirá que un visitante en el posparto y esta persona deberá permanecer en la habitación durante toda la estadía para ayudar a reducir el riesgo de propagación de Covid-19. Los visitantes no necesitan prueba de recuperación reciente de Covid-19 y / o prueba de vacunación.

Los visitantes que no hayan sufrido Covid-19, o que no hayan sido totalmente vacunados no podrán visitar a los pacientes con Covid-19.