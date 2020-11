Desaparece sin dejar rastro monolito misterioso que había aparecido en el desierto de Utah

BLM lamentó a través de un comunicado el mal trato al que fue sometida el área por parte de los visitantes. El comunicado explica que “los visitantes que acudieron en masa al sitio se estacionaron sobre la vegetación y dejaron desechos humanos como evidencia de su visita. El área no urbanizada no tiene baños ni estacionamiento. BLM recomienda que los visitantes no intenten visitar el sitio, el cual no tiene servicio celular y requiere vehículos con autorización de alto nivel; algunos vehículos de pasajeros ya fueron remolcados desde la zona”.