Tenía 7 años asistiendo a la misma escuela y le negaron la entrada el primer día de clases

"Realmente me da impotencia porque no puedes hacer nada, no te van a dar el apoyo a ti. Porque son ellos los que tienen el sarten por el mango...” dijo el padre. Quien explica que teme que su hija ahora pierda sus primeros días de clases y se aleje de sus amistades. "¿Cómo tener que explicar que ella no ha hecho nada malo para que no la recibieran?"