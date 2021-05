"Si no hay agua no hay suficiente trabajo en el campo": Sequia en california tiene una consecuencias a corto y largo plazo.

SACRAMENTO, California.- El 70 por ciento del estado de California se encuentra en sequía, esto lleva a tomar medidas y recomendar el ahorro del agua en casa "Diez minutos, más de diez ya se desperdicia el agua" dijo Juan Rivera a Univision quien es jardinero en Sacramento. Este es el tiempo que recomienda este jardinero para regar su jardín, en tiempos de sequía severa y agrega que lo mejor es regar su jardín solo una vez a la semana "Hay lugares donde no tienen programadas sus aspersores y lo dejan treinta minutos y se desperdicia el agua" dijo Rivera.

El sitio web: save our water recomienda ahorrar agua en su casa con sugerencias sencillas pero útiles como reparar fugas de agua, reciclar agua para regar su jardín.

La idea es adquirir de estas acciones como costumbres para que el cambio climático no continúe pasando una cara factura en distintas áreas. Una de ellas la agricultura

"Si no hay agua no hay suficiente trabajo en el campo muchos ya no agarran contratos de los que plantan la uva pues si se le seca que hace"cesar lopez/ trabajador del campo