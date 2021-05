¿Qué hacer para evitar un incendio en su propiedad en medio de la alerta roja y sequia?

Pero estos no han sido los únicos incendio, en las últimas horas se han reportado una serie de siniestros en Sacramento incluyendo esta casa en Río linda donde seis personas entre ellas dos menores fueron evacuados pero que podemos hacer para prevenir los incendios en medio de la alerta de bandera roja

-No cortar maleza.

-Tenga precaución si realiza una actividad al aire libre.

-No queme maleza en medio la bandera roja.

-No tire cigarros al suelo.