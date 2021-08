Sacramento duplica las multas por el gasto de agua durante la sequía

Desde marzo hasta octubre, solo se pueden regar los jardines de casas dos días a la semana entre las 7:00 am y 10:00 am. Los domicilios que terminan en un número par (0, 2, 4, 6, 8) pueden regar los miércoles y domingos; domicilios que terminan en un número non (1, 3, 5, 7, 9) pueden regar los martes y sábados. Durante el Water Alert, el lavado de carros en casa seguirá el mismo horario.