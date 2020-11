"Recibimos 300 llamadas al día" Caridades Católicas de Stockton continúa entregando dinero a campesinos.

Santiago a quien llamaremos para ocultar su identidad, se contagió mientras trabajaba en los campos de stockton, pasó en cuarentena y perdió su trabajo por eso buscó ayuda económica en el programa de la ciudad de stockton por medio de Caridades Católicas "yo creo que esa ayuda viene para todos, me imagino, pero no se porque dicen ellos que para mi no hay". dijo.