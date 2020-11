"Él venía encapsulado": empresario de Modesto se contagió de coronavirus en un viaje a México.

MODESTO, California.- Rafael Armenta era un hombre de negocios, se desempeñó como el dueño de diez restaurantes de comida rápida, sin embargo, el coronavirus le arrebató la vida. “fuimos porque estábamos comprando una casa y estábamos planeando la boda” dijo Su compañera de vida a Univision.

Un viaje a Zacatecas, México fue el inicio de la tragedia para la familia Armenta, Betty Armenta cree que fue en ese viaje cuando ambos se contagiaron" de emergencia nos venimos en un avión ambulancia y el venía encapsulada y llegamos a San Diego. dijo Armenta.

Sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida no fueron suficientes, Armenta perdió la batalla el pasado uno de noviembre " Es un proceso triste, ver a un ser querido que se te va y no te puedes ni despedir de él, no puedes agarrarle la mano, el diez de octubre cayó en el ventilador" dijo Rafael Armenta Jr.

Rafael es una de las 410 víctimas mortales que ha dejado la pandemia en el condado stanislaus, condado que se suma a la lista de los 41 condados en toda california que ya se encuentran en el nivel morado, el más restrictivo en la batalla contra esta enfermedad.

Cargando Video... Gavin Newsom declara estado de emergencia por coronavirus

En su más reciente conferencia de prensa el gobernador de California reconoció un aumento en los contagios

" hoy tenemos 41 condados en morado, 11 en rojo, 4 en naranja, y los últimos dos todavía en amarillo, para que tengan una idea miren el mapa casi todos los condados están en morado" y agregó "solo hace una semana el panorama era completamente distinto, solo teníamos 13 condados en nivel morado" explicó el Gobernador Gavin Newsom.

El panorama no es alentador, el Gobernador confirmó que lejos de disminuir los contagios están aumentado

" cada grupo étnico, cada grupo demográfico, raza, en cada parte del estado, estamos viendo un incremento" explicó Newsom.

Si pudiera retroceder el tiempo, Bethy hubiera preferido no hacer ese viaje a zacatecas " yo les recomiendo que si no es una emergencia, no viajen nosotros no sabemos donde nos contagiamos talvez en el aeropuerto de los angeles o en guadalajara no sabemos si fue en zacatecas". Bethy Armenta, viuda.

Rafael Armenta fue un empresario influyente en el valle central, su historia es una historia de inspiración, llegó a los Estados Unidos en los años 80’s, su primer trabajo fue lavar platos para un restaurante, pero su perseverancia le hizo cumplir su sueño americano, con los años fue el dueño de diez restaurantes para la misma cadena para la que trabajó, su negocio emplea actualmente a 500 personas.

"Él siempre era optimista y antes de irse me dijo que no me preocupara que la muerte, es parte de la vida" dijo su hijo a Univision.

También te puede interesar: