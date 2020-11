“Tenemos que salir adelante” Algunos campesinos buscan trabajo en cultivos de marihuana ante la falta oferta laboral.

SACRAMENTO, California. - Gabriela Rendón trabaja en una plantación de marihuana en Sacramento, este trabajo le ha dado la posibilidad de mantener a su familia pero eso si, ella no corre riesgos innecesarios. " la primera pregunta que hago cuando llego al lugar es si el negocio es legal o no, cuando te invitan a trabajar a una casa normalmente eso es ilegal" explicó Rendón a Univision.

Pero ¿Cómo un trabajador puede identificar que la compañía no tiene sus documentos en regla?

"cuando le dicen a uno no hables, no digas, pedimos confidencialidad te pagan en efectivo, por eso yo siempre pido que me paguen en cheque de la compañía". dijo Rendón .