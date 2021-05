Newsom anuncia apoyos para niños, indocumentados y planes para reactivar la economía de California

Entrevistado por el presentador Jairo Díaz Pedraza , Newsom también habló de la crisis de gasolina desatada en la Costa Este del país, así como de los incentivos para motivar a las personas que aún no se animan a ponerse la vacuna contra el coronavirus.

GN: Es todo lo opuesto. Si ven todo lo que he defendido en mis años de servicio público como alcalde de San Francisco, como vicegobernador, todo lo que he apoyado, cada una de esas cosas es consistente con esos valores.

Entonces, cada uno de estos anuncios es directamente coherente con lo que hice hace más de 24 meses y lo que he defendido en mi vida pública.

GN: Para el 15 de junio esperamos ir más allá de los que se había establecido para que no haya modificaciones ni restricciones a la actividad comercial.

En febrero y marzo, se crearon 275,000 nuevos empleos en este estado. Entonces, el estado realmente se está recuperándose. Nos referimos a ello como un “rugido”, pero estamos atentos. La tasa de desempleo sigue siendo muy alta, por lo que muchos negocios todavía están luchando y es por eso por lo que mañana vamos a anunciar en el presupuesto una ayuda de 4 mil millones de dólares en ayuda directa, no son préstamos.

JP: A partir de este jueves, los niños menores de 12 años ya se pueden vacunar, ¿cuál es su mensaje para lo padres hispanos que no quieren vacunar a sus hijos?

Necesitamos que nuestros hijos se vacunen. Tengo una hija de 11 años y ella me preguntó si un niño de 11 años y medio puede vacunarse. Le dije que no, hasta que oficialmente cumpla los 12 años y se molestó.

Esto es lo que pienso hacer, no solo a corto plazo: dar incentivos para cambiar a carros eléctricos y no preocuparnos más por el alza en el precio de la gasolina.

A propósito, eso incluye llenar la lavadora de ser posible, no lavar los carros con frecuencia, recordar a los niños que con una ducha de 5 minutos es suficiente.

Y algo más: una de las mayores causas de desperdicio de agua son las fugas. Y aquí la buena noticia: no voy a ordenar restricciones para ahorrar agua, estamos dando instrucciones para que de manera voluntaria ahorre agua

JP: ¿Qué se hace para fomentar la vacunación contra el coronavirus, ya que hay personas que no se quieren vacunar?

Hemos visto que en algunos lugares no hay mucha demanda. Hay ciertas regiones en el estado donde la demanda es poca, pero no hemos visto que la demanda haya caído, como en otros estados.

El estado explora programas similares que igualen potencialmente fondos para crear incentivos para conseguir que se vacunen las personas más jóvenes que pueden sentir que no necesitan vacunarse y para motivar a aquellos que aún no se deciden y no es por otra razón.