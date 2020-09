"Nunca hablamos de la muerte": paciente perdió la batalla al Coronavirus y su familia asegura que fue presionada para desconectarlo.

La familia Lomelí se contagió de coronavirus en septiembre, ellos son una familia multigenercional, cinco de sus seis miembros dieron positivo, entre ellos abuelos, hijos y nietos. luego de la cuarentana salieron de la enfermedad pero el único que no logró sobrevivir fue Fausto Lomelí. “Me habló una enfermera y me dice, lamentablemente su esposo ya falleció” dijo Beatriz Lomelí quien decidió contar la historia de esposo a Unvision.

El coronavirus se llevó a Fausto lomeli, quien pasó en coma casi un mes. una pérdida irreparable que la familia ahora cuestiona " A mi nunca me dijeron le hicieron un encefalograma, un estudio de su cerebro, solo me decían es que nosotros creemos que su cerebro ya no está funcionando" cuestionó Lomelí.