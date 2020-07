Familia de Patterson afectada por el coronavirus comparte su experiencia: "Nos derrumbó"

Debido a los protocolos de sanidad, la familia Ríos no pudo despedirse de él ni hacerle un servicio funerario.

“Vivir sin mi suegro es devastador, es algo que tenemos que aprender a vivir con eso, era un gran padre y abuelo”, agregó Gabriela Ríos. “Vivimos con miedo, nuestra salud mental está inestable, mis hijos todos los días me preguntan cuándo se va a acabar el coronavirus y no entienden porque su abuelo no va a regresar”.