"Nos espantan el sueño": ¿Cómo lidiar con vecinos ruidosos?

STOCKTON, California.- La tranquilidad de un vecindario se rompe como un cristal, cuando una persona no respeta las reglas de convivencia y hace de las noches de sus vecinos, un desfile incómodo de horas de insomnio. “mucho ruido de las nueve en adelante, muchos ruido” dijo José Sanchez quien vive en un vecindario de stockton pero no duerme bien. "les he dicho, gritado de un modo y otro y siguen con su ruido ellos" dijo.