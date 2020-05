"No nos queda más que callarnos y aguantar": indocumentados con problemas para recibir el alivio económico del estado

“Llamamos pero no entra la llamada, buscamos la página para llenar la aplicación pero tampoco no se puede” A esta situación se enfrentaron miles de familias indocumentadas que buscaban aplicar a la ayuda económica de 500 dólares o mil del estado de california. " Es muy triste porque debido a esa enfermedad, mucha gente no está trabajando" dijo notablemente frustrada Aracely Pérez a Univision.

La organización rural legal asistence foundation reconoce los contratiempo y su portavoz Bianca Dueñas expresó “Estamos trabajando todo el día. la linea está abierta ahora, actualmente el teléfono es la única forma en que las personas pueden solicitar asistencia", y agregó "si las personas ya han solicitado asistencia, estaremos respondiendo en el orden recibido”



Para personas como Araceli Pérez pedir esta ayuda es complicada, no habla inglés y habla poco español, ella pertenece a una comunidad indígena de Guatemala " es muy complicado porque por la lengua que habla no podemos pedir ayuda" dijo Pérez.



Mejor suerte tuvo Polet Hernández quien ayudó a su familia a aplicar vía internet " supimos de estos fondos el domingo y pudimos llenar la aplicación en linea" . Un contraste marcado entre los que pueden y no aplicar

" las personas que no tienen acceso a internet para ellos es más difícil porque si llaman y no les contestan tampoco podrán acceder a este tipo de recursos" expresó Hernández.

Araceli de 57 años confesó ante Univision sentirse discriminada por no contar con las habilidades lingüísticas para pedir la ayuda del estado de California y no tiene el suficiente conocimiento informático para llenar la aplicación por internet, dejando abierta la posibilidad a cuestionarse si esta ayuda económica, es para todos las familias indocumentadas o solo para aquellas que tengan un aceptable nivel educativo.

Fuera estarían quedando esos casos aislados como el de Aracely, personas que no tienen voz y que se pierden en las sombras de los campos de California, cargando a cuestas y en silencio el peso no existir a la vista de los demás.

" Es muy difícil porque la mayoría de nuestra comunidad de Guatemala no sabe leer y escribir no nos queda otra que trabajar en el campo, callarnos y aguantar" sentenció Araceli Pérez.