"No me pagaron los días que tuve reacción a la vacuna": Denuncian a empleadores que no estarían cumpliendo con la ley laboral de California.

SACRAMENTO, CALIFORNIA,- Hilda Guzmán se puso la vacuna Johnson & johnson, aunque no conocía de los días de pago por reaciones a la vacuna, ella está de acuerdo. "Si se sienten mal que no vayan a trabajar que les paguen los días de enfermedad" dijo Guzmán a Univision.

A lo que hace referencia Montenegro es a las horas de enfermedad pagadas suplementarias que tienen derecho los empleados de California, pero una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que ocurre en la práctica. Adele lo sabe muy bien, ella envió este mensaje a univision 19. “Me puse la segunda dosis de la vacuna en marzo y mi lugar de trabajo no me pagó los dos días que no me presenté al trabajo por los efecto secundarios, tuve que agarrar días de mis vacaciones para que me los pagaran ”