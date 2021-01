¿Qué pasaría si no se aplica la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 en la fecha indicada?

Ella se quedó en el estacionamiento media hora después para descartar alguna reacción inesperada a la vacuna. "En el momento no sentí nada, fue en la noche que tenia dolor no podía ni mover el brazo" .dijo Martinez.



Ahora surge la pregunta ¿Qué se debe y que no se debe hacer en el lapso de la primera dosis de la vacuna y la segunda? la primer indicación de los médicos es no ponerse alguna otra vacuna como de la gripe o flu." Porque no queremos una reacción y no saber de cual vacuna será, dos semanas antes y dos semanas después" dijo JuanVergara, Médico hospital sutter.