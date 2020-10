Niño de 3 años muere ahogado en una piscina durante una reunión familiar en Modesto

En una entrevista con el diario The Sacramento Bee, la portavoz de la Policía de Modesto Sharon Bear dijo que el niño llegó a la casa del vecino a través de un hueco en la cerca de madera entre los dos jardines.

La familia no sabe en qué momento se salió el niño, y no sabía que él se había ido hasta que llegó la vecina para avisarles, de acuerdo con la Policía. No se ha informado cuánto tiempo estuvo el niño en la piscina antes de ser encontrado.