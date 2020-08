"Me dijo que me cuidara, esas fueron sus últimas palabras": viuda busca ayuda para llevar cenizas de su esposo a México.

Cuando cumpla el último deseo de su esposo, Enriqueta también piensa quedarse en México ya que no tiene familia en Estados Unidos, ahora ella recuerda al amor de su vida, como el día que se conocieron en Hidalgo hace 30 años. Se casaron, no tuvieron hijos pero estuvieron juntos, hasta que la muerte los separó "me dijo que me cuidara mucho, esas fueron sus últimas palabras" lamentó.