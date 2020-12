¿Por qué la pandemia podría durar de dos a tres años si ya existe una vacuna?

“Se juntaban como diez personas, se iban a jugar basquet ball y después se iban a un restaurante pero si viviera una persona aquí como mi mamá o más vulnerable a lo mejor no hubiera dejado salir a mi hijo” y agregó " El dice que había diez personas no sabemos si alguien estaba infectado y él no quiere decir" dijo Martín Hernandez a Univision 19.