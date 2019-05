Gavin Newsom: “California mantendrá su estatus de estado santuario”

GN: Lo que podemos hacer en California es reforzar nuestro estatus de estado santuario y asegurarnos de que las agencias federales de inmigración no puedan contar con nuestra cooperación. En el presupuesto estatal incluímos 75 millones de dólares para ayudar a los inmigrantes a navegar por el proceso para adquirir la residencia legal. Esta ayuda será proveída de distintas maneras, como para llenar los formularios necesarios, orientar a las personas a la agencia correcta, e incluso para que abogados puedan ayudarles a las personas a conseguir protección legal, como la Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA) y el Estatus de protección temporal (TPS)

GN: Es una desgracia que eso esté ocurriendo. La idea de que hay estudiantes que duermen en sus autos, o que tienen que compartir una vivienda con amigos o familiares que ya tienen casa llena, es un notable testimonio de su tenacidad y debemos apoyarlos. En el presupuesto del estado hay fondos para que no solo el primer año del colegio comunitario sea gratuito, sino que el segundo año también. Además hoy anunciamos 40 millones de dólares para hacerle frente a tres problemas que muchos estudiantes enfrentan: la vivienda, el hambre, y la indigencia . Estos fondos se utilizarán para ayudar a estudiantes de los dos sistemas de universidad estatales, habrá fondos para ayudarles a conseguir una vivienda estable y vamos a expandir los programas de despensas de alimentos y servicios para los estudiantes que recibieron servicios de crianza temporal.

GN: La administración de Donald Trump quiere que la gente no participe, y si usted no participa, Trump gana. Al contrario, si participas en el censo, Trump pierde. Al participar California tendrá más recursos, tendremos una conteo de población más preciso, y podremos evitar perder un miembro en el Congreso. No dejes que Donald Trump gane; participa en el censo.