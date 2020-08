Familia hispana recibió factura de un millón de dólares por hospitalización de paciente quien murió por Coronavirus.

LINDEN, California.- Oculto entre los campos agrícolas del condado San Joaquin, aquí se encuentra el pequeño poblado de Linden, en este lugar, La pandemia, ha golpeado a la familia Solís "Mi papá duró dos semanas entubado y ya no pudo más, se le paró el corazón" dijo la hija de Miguel Solís, quien prefirió no ser identificada.



Como si perder un ser querido por la pandemia fuera poco, solo días después de su muerte, una trabajadora social explicó a la familia Solís que el monto de la atención recibida por más de un mes en coma era un millón de dólares. Sin embargo, les ofrecieron la opción de aplicar al programa Medical de Urgencia. " me dijeron que no me preocupara que mi papá aplicaba al Medical, ellos se encargarían de la deuda y nosotros no teníamos que pagar nada" explicó.