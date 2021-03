Esto debes saber si eres diabético y te pones la vacuna contra el coronavirus

SACRAMENTO, California.- Sandra Ruiz fue diagnosticada con diabetes hace unos años, aunque seguía al pie de la letra sus tratamientos , al llegar el corornavirus a su vida, tuvo que ser hospitalizada "Me dejo muy débil, sentimental es algo muy feo" aseguró a Univision 19.

Al pertenecer a un grupo de alto riesgoSonia tendrá la posibilidad de vacunarse contra el coronavirus, sin embargo tiene dudas "Siento que no nos explican bien no es fácil para nosotros decir si porque temenos muchas complicaciones dijo Ruiz.

"Yo le diría a la señora con diabetes y que tiene el pendiente, que no hay nada que temer, hay muchas personas que sufren condiciones crónicas de salud", dijo Sergio Aguilar Gaxiola, médico e investigador de UC Davis.

Yolanda Castellanos no creía en la vacuna de hecho hace solo unos meses utilizamos su caso como ejemplo en uno de nuestro reportajes para retratar a aquellas personas exceptivas, esto ahora cambió.

"Mi hermana se puso mala del coronavirus y se puso la vacuna y me dice que no tiene ningún efecto que solo le dolió el brazo". dijo Castellanos.

"Se me olvidó como amarrarme los zapatos, no se como poner la lavadora se me olvidaron muchas cosas". dijo Sonia Ruiz.