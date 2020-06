Turista recorre la ruta del migrante desde Estados Unidos a El Salvador para reencontrarse con su madre e hija

Ella se alojó en casa de conocidos en Stockton, California con la esperanza que el Gobierno de su país realizara un plan de repatriación, pero eso no ocurrió. “Si tienes a tu familia en otro país en medio de una pandemia y una crisis económica ¿No estarías dispuesto a caminar lo que sea para estar con ellos? se cuestiona.

Motivada por el anhelo de reencontrarse con su hija y su madre quien padece insuficiencia renal. tomó una mochila y emprendió la travesía desde California a El Salvador. el recorrido inició al tomar un avión desde Sacramento hasta San Diego, California. luego cruzó Tijuana via terrestre, y una vez en suelo Mexicano inició la odisea en autobuses y cualquier otra vía de transporte, así pasaron tres días. Hasta cruzar en balsa un río que divide la frontera México y Guatemala “ Cuando iba en la balsa, sentí un momento de paz no se si era por el río o porque cada vez que avanzaba estaba más cerca de mi país”.

Aunque admite que su travesía migratoria a la inversa fue arriesgada, dice que no tuvo más opción y los riegos fueron numerosos “entre esos riesgos está la vida y la muerte” confesó.

Con frustración, recuerda como a solo metros de llegar a la cruz del mapa trazado con esperanza, estuvo a punto de no lograr su meta: entrar a su país “llegaron dos oficiales y me dijeron usted no puede pasar” esa frase confiesa, la derrumbó pero fue puesta en cuarentena por dos semanas.