Escuelas católicas de Sacramento planean pedir un permiso estatal para tener clases en persona

¿Cómo pueden reabrir las escuelas primarias?

¿Cuándo se podría cerrar una escuela?

Condado Sacramento

Our Lady of the Assumption

St. John the Evangelist

St. Elizabeth Ann Seton

St. Mel

St. John Notre Dame

St. John Vianney

Holy Spirit

Presentation of the Blessed Virgin Mary School

Sacred Heart

St. Charles Borromeo

St. Francis of Assisi

St. Ignatius

St. Mary

St. Patrick Succeed Academy

St. Philomene

St. Robert