California anuncia criterios para escuelas que quieren estar exentas de la educación desde casa

Reglas estatales para reabrir escuelas

Bajo las nuevas reglas, l as escuelas podrán abrir cuando el condado en el que están ubicadas ya no está en la lista de monitoreo del estado por 14 días consecutivos. En las escuelas que abren, se requerirá el uso de mascarillas para los maestros, empleados y estudiantes del tercer grado en adelante. Newsom dijo que se recomendaría el uso de tapabocas para los niños más pequeños, pero que esto no sería obligatorio.