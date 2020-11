Latino Victory pide a Gavin Newsom elegir a Alex Padilla como reemplazo de Kamala Harris en el Senado federal

¿Qué es Latino Victory?

¿Por qué elegir a un senador hispano?

Latinos, demócratas y California

“Los latinos ya no están al margen de las elecciones. Somos un factor decisivo y, como tal, la representación de nuestra comunidad en el gobierno debe ser acorde con nuestro poder electoral. La cámara alta del Congreso debe representar a las comunidades a las que sirve, y hace mucho tiempo que California debe tener una voz latina en los pasillos del Senado de los Estados Unidos”, dijo Rayes.

¿Por qué Newsom debe elegir el reemplazo de Kamala Harris?

Otras organizaciones que piden un senador latino

Latino Victory no es la única organización que pide un senador hispano en el Senado federal.

Las organizaciones que participan son el Caucus Legislativo Latino de California, el Caucus Latino de los Condados de California, el Caucus Latino de la Liga de Ciudades de California, el Caucus Latino Chicano del Partido Demócrata de California, la Asociación de Juntas Escolares Latinas de California, NALEO, Unidos US, California LULAC, Latino Community Foundation y Mi Familia Vota.

También están Communities for New California, SIREN, CHIRLA, Hispanas Organized for Political Equality (HOPE), United Latinos Sacramento, Central Valley Latino Roundtable, Latino Equity Council (San Diego), Latino Leadership Alliance, Central Valley LEAP Institute y el Proyecto de Ciudadanía de la Costa Central VOTA, junto con funcionarios latinos electos y líderes comunitarios individuales.