"El contratista ya ni me contesta el teléfono": trabajador del campo sufre accidente laboral y no recibe ayuda.

SACRAMENTO, California .- Hector Camacho tenía cuatro días trabajando, pero la ilusión del nuevo comienzo laboral, se desvaneció en un instantes “me accidenté llenando las góndolas de las calabazas para halloween” dijo a Univision mientras mostraba su brazo izquierdo fracturado y agregó " me resvalé y me caí, perdí el conocimiento porque me golpeé la cabeza, me fracturé el brazo".