"No alcanza el dinero": aumenta precio de canasta básica y expertos aseguran que una de las causas es los estímulos económicos del Gobierno.

SACRAMENTO.- California.- Esta es una realidad, Los precios en la canasta básica han aumentado en las últimas semanas y según expertos todo tiene que ver con la pandemia.

“300 dólares y no alcanza y un mandado básico de lo más necesario”. dijo Teresa Vidales a Univision.

El dinero no alcanza, esto se suele escuchar mucho, por eso nos dimos a la tarea de visitar un supermercado y conocer de primera mano la realidad.

Elegimos productos de la canasta básica como leche, huevos, aceite, frijoles y pregunté a varios compradores porque no hay mejor asesor en este caso que quien hace la compra frecuentemente como Teresa Vidales.