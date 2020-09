"Barriga llena, corazón contento": más familias afectadas por la pandemia se ven obligadas a pedir alimentos en bancos de comida.

SACRAMENTO, California.- Una residente de Sacramento quien prefirió no dar a conocer su nombre, llegó al “ River City Food Bank” , la pandemia la ha obligado a buscar ayuda para alimentar a su familia, su esposo es el único que por ahora trabaja. " yo he ido a estos lugares y nunca me han afectado en nada, pueden venir con confianza y no les piden nada de información personal, solo les preguntan cuantas personas hay en su familia". dijo a Univision.



“Laura” a quien llamaremos así para ocultar su identidad, no quiso dar una entrevista frente a cámara, lo hizo de espaldas, porque pensó en el "que dirán" si la ven pidiendo comida gratis ." nada más, es que soy penosa, talvez, no me gusta" dijo.

Una forma de pensar que está presente culturalmente entre la comunidad latina, de hecho Laura, fue la única persona latina que vi pidiendo comida en este lugar, mientras estuve presente a diferencia de otras razas. Por eso, las mismas personas que administran este programa de alimentos motivan a las personas que se encuentran en una situación difícil a pedir ayuda ya que esto no afecta en nigun proceso migratorio ni se considera carga pública. " a todos los que necesitan comida solo pueden venir ahorita toda la comida está afuera y pueden ponerse en la linea". dijo Evelyn Rodríguez, portavoz de river city food bank de Sacramento.

Este banco de comida recibe en promedio 4,500 personas a la semana, 20,000 personas al mes lo cual representado un notable incremento de hasta el 30 % desde que inició la pandemia.

De hecho, a consecuencia de la pandemia, los requisitos ahora son menos, antes les preguntaban cuanto dinero ganaba su familia al mes y dependiendo de eso, se determinaba si era elegible o no para este beneficio, hoy no existe esa pregunta. " no necesita traer nada, solo le preguntamos su nombre, código postal y si ha venido en el lapso de un mes" expresó Rodríguez.

Aunque la familia de Laura pasa momentos difíciles por la pandemia, ella está feliz porque sabe que la alimentación es básica y no solo eso, también es un derecho humano y como dice el dicho: barriga llena, corazón contento.