Cómo proteger el auto contra el robo del catalizador, un crimen en aumento en el norte de California

El robo del catalizador tiene impactos en la fuerza y mecánica del motor, y podría dejar el auto inservible. Si se escuchan ruidos fuertes y extraños, el auto no acelera, y sale mucho humo del motor, es posible que le hayan robado el convertidor catalítico. De no tener el catalizador, su auto no tendrá una emisión de gases adecuada y es ilegal manejarlo así.