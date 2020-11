¿Cómo preparar nuestra calefacción para la temporada de frío?

Con sus años de experiencia, nos cuenta que es lo que no se debe hacer a la hora de manipular nuestro sistema de calefacción " mucha gente quiere prender su unidad y algún componente no sirve y dicen le van a poner un cable de aqui y de allá o no prende y lo quieren encender con un encendedor o algo, es sentido común el gas es muy peligroso, entonces si no se sienten seguros llamen a un técnico, habemos muchos que no cobramos caro".