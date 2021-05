"Cinco personas murieron en 2020 por el calor" Autoridades recomiendan a trabajadores tomar descansos e hidratarse durante la época de calor.

SACRAMENTO,CA.- “Si estás en pleno sol y te sientes mal definitivamente tómate un descanso” Este es un llamado a la reflexión a todo aquel que trabaje al aire libre "Si te sientes mal toma agua prende la camioneta prendela usa el aire, no, no. no puedo arriesgar a que les vaya a pasar algo". Dijo Faustino Ortiz a Univision.