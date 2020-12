"Cancelen sus viajes" El Gobernador de California recomienda a los residentes no viajar si no es necesario.

SACRAMENTO, CALIFORNIA.- “Ojalá que no traiga uno para atrás el virus” Asi se expresoó un viajero cuando partía de una de las terminal del aeropuerto Internacional de Sacramento. Esto solo horas antes del anuncio del Gobernador Gavin Newsom de imponer más restricciones de viaje. "Despues del viaje, hay que venir a aislarse un poco, no trabajar no ir a nada" dijo Oscar Carmona quien viajó a México.

"Si tiene algún síntoma como temperatura, si las respuetas son negativas está apto para viajar a México aún no están pidiendo prubas de Covid pero como estamos en Pandemia no sabemos que pueda pasar dijo Liliana Torres gerente de la agencia de viajes Paraiso.



Mientras tantos muchos continuan viajando ya que consideran que sus viajes son esenciales y no de vacaciones. "No podemos cancelar el viaje porque aunque el viaje sea de cinco días, a mi no me conviene viajar porque al regresar me tengo que poner en cuarentena, voy a perder el trabajo dos semanas, pero es un viaje que no se puede cancelar" dijo Jaime Sánchez.